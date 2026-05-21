Tensão em plenário

O parlamentar disse que “quem faz greve não trabalha”.

O vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial e provoca tumulto na Câmara durante a análise do Projeto de Lei 354/2026, realizada na quarta-feira (13), em São Paulo. A sessão discutia o reajuste dos servidores municipais e terminou em confusão após declarações do vereador (PL), que criticou professores em greve e usou termos ofensivos.

Durante o debate, o parlamentar disse que “quem faz greve não trabalha”. Ele também chamou os docentes de “vagabundos” e “burros”. As falas geraram reação imediata de vereadores da oposição e de pessoas presentes nas galerias.

Logo depois, a discussão se intensificou no plenário. Por isso, a presidência da Câmara suspendeu a sessão diante do tumulto.

Além disso, parlamentares do PT e do PSOL criticaram o percentual de reajuste proposto pela Prefeitura. O sindicato da categoria afirmou que os servidores enfrentam perdas salariais e mantêm a greve. O projeto previa aumento de 3,51%, parcelado até 2027.

Vereador Lucas Pavanato, do PL de São Paulo, chama professores da rede pública de “burros” e “vagabundos” pic.twitter.com/JItL9wrT6c — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 21, 2026

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