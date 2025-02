Edilene Tavares deixa cargo de Rainha do Folclore do Boi Garantido

O Boi Bumbá Garantido anunciou, nesta quarta-feira (19), que Edilene Tavares entregou seu cargo de Rainha do Folclore do Boi do Povão. A decisão aconteceu após reunião com a diretoria.

Edilene iniciou sua trajetória como item em 2017, como Porta-Estandarte, onde substituiu Daniela Tapajós em uma das noites. Em 2018, brilhou ao som da toada “Estandarte da Baixa”, composta especialmente para ela por Paulinho Du Sagrado.

De acordo com o bumbá, Edilene segue com a agenda de compromissos até março, quando fará sua despedida oficial. Agora, como assessora especial, ela continuará contribuindo com sua experiência, talento e amor pelo boi, ajudando a construir novos capítulos dessa história grandiosa.

Leia mais: Garantido avança nas obras do Curral em preparação ao Festival 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱