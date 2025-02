PF investiga homem por incêndio em área do Inpa em Manaus

Durante a operação, agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em locais diferentes para identificar a motivação do crime. Ninguém foi preso.

Um homem, ainda não identificado, foi alvo da operação “Escudo Verde”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (20) para combater crimes de incêndio florestal e degradação ambiental perto do muro do Bosque da Ciência, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus. O crime ocorreu em setembro do ano passado.

Durante a operação, agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em locais diferentes para identificar a motivação do crime. Ninguém foi preso.

O vídeo mostra um homem se aproximando do muro do Bosque da Ciência, despejando um líquido possivelmente inflamável e, cerca de um minuto depois, as chamas se alastrando pela vegetação. (Veja o vídeo acima)

A direção do Inpa informou que o local atingido faz parte da Área de Proteção Ambiental Manaós (APA Manaós) e reafirmou o compromisso com a preservação do espaço.

“A Direção do Inpa reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio natural e está empenhada na responsabilização dos possíveis envolvidos nos incidentes.”

O suspeito poderá responder por provocar incêndio em floresta e degradar área de preservação ambiental.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱