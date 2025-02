Uma mulher de 31 anos foi presa nesta quinta-feira (20), após tentar embarcar com 22,9 quilos de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A droga, avaliada em R$ 680 mil, tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

A apreensão aconteceu durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho realizada pela Alfândega da Receita Federal, com apoio de um cão farejador da equipe K9. A bagagem suspeita foi identificada após uma análise de risco, e ao ser aberta, foram encontrados 20 tabletes de maconha.

A mulher, que já estava a bordo da aeronave prestes a decolar, foi retirada do voo e presa. Durante o depoimento, ela confessou que receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga. Ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

