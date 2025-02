Obra do Parque Encontro das Águas avança na Zona Leste de Manaus

A obra do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, realizada pela Prefeitura de Manaus, atingiu a conclusão da primeira fase de contenção de talude. Utilizando a técnica de jet grouting, foram executadas 155 estacas nas três linhas de jateamento na parte superior, estabilizando a encosta para dar continuidade ao projeto.

O parque será localizado na avenida Desembargador Anísio Jobim, 20, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, e tem projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, com complementação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O espaço será transformado em um parque urbano acessível e integrado à natureza.

Processo

Com a contenção do talude finalizada, a próxima etapa da obra envolve o serviço de corte de terra e movimentação do terreno, que irá delinear o perfil geométrico do lote. Este processo garantirá a estabilidade do terreno e permitirá a continuidade das estacas de jet grouting, com a execução de mais 111 estacas.

Além disso, os operários continuam realizando demolições das antigas torres de telecomunicação no local para permitir o início dos trabalhos de locação do gabarito para o museu e suas fundações.

Uso de tecnologia na contenção do talude

O trabalho de contenção do talude utiliza tecnologias avançadas, como o jateamento de alta pressão (jet grouting), que garante maior segurança e durabilidade na construção. Além disso, o monitoramento arqueológico segue com escavações e estudos para liberar as áreas a serem intervenientes.

Projeto do museu e fundações

O engenheiro da obra, Leandro Ladeira, explicou que as fundações do museu, projetado por Oscar Niemeyer, já estão sendo levantadas. A estrutura do museu terá o formato de uma oca e será construída com blocos e estacas, após os cortes de terreno necessários. “Estamos fazendo o levantamento das estacas e dos blocos para a infraestrutura das fundações, assim como realizando os cortes de terreno e chegando na cota de execução”, afirmou Ladeira.

A nova perfuratriz necessária para o trabalho já se encontra no local.

Acessibilidade

O projeto arquitetônico original de Oscar Niemeyer, desenvolvido em 2005, recebe ajustes modernos e de acessibilidade, feitos pelo Implurb, para transformar o espaço em um parque urbano integrado à paisagem. O parque terá uma vista única do encontro dos rios Negro e Solimões e contará com jardins com espécies nativas da região.

Além disso, o parque será acessível a Pessoas com Deficiência (PcDs) e contará com estrutura administrativa, pórtico de entrada, espaço multiuso, quiosques, banheiros públicos, estacionamentos, academia ao ar livre, playground e até playpet.

Detalhes da obra e projeto

A obra está sendo executada pelo consórcio Encontro das Águas, formado pelas empresas F N Crespo Neto e Cia Ltda. e RED Engenharia Ltda. A área de implantação do projeto tem 17.533,18 metros quadrados, e a obra é monitorada por uma equipe de arqueologia, com acompanhamento do Iphan e licenciamento urbanístico completo.

