Prefeito lança aplicativo ‘Manaus Atende Digital’ para modernizar serviços municipais

Em mais um passo rumo à modernização da gestão pública, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quinta-feira (20), o aplicativo “Manaus Atende Digital”, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A nova ferramenta digital permite aos cidadãos acessarem serviços municipais de forma rápida, segura e sem a necessidade de deslocamento até as unidades físicas.

O aplicativo está disponível para download nas plataformas Google Play (Android) e Apple Store (iOS), oferecendo, inicialmente, dois serviços essenciais: o pagamento de tributos municipais e a adesão ao IPTU Digital, e vai entrar em funcionamento a partir deste sábado, 22/2.

Durante o evento, o prefeito David Almeida destacou os benefícios da inovação, ressaltando a praticidade do sistema e a ampliação dos descontos para quem optar pelo uso do aplicativo.

“Com o aplicativo ‘Manaus Atende Digital’, estamos trazendo mais agilidade e praticidade para o serviço de cobrança. Agora, você pode resolver tudo de forma digital, diretamente da sua casa, na palma da sua mão. E tem mais, estamos ampliando os benefícios para você. Os descontos, que antes eram de 10%, agora passam para 12% para quem realiza o cadastro pelo aplicativo”, afirmou o prefeito.

Além de facilitar a emissão de guias de pagamento, o IPTU Digital surge como uma opção sustentável e vantajosa. Os contribuintes que aderirem à nova modalidade até o dia 30 de março de 2025 terão um desconto adicional de 2% sobre o imposto do próximo ano. Após essa data, o benefício será aplicado no IPTU de 2026.

O desconto do IPTU Digital é válido para pagamento parcelado e pode ser somado ao abatimento de 10% já concedido para quem paga em cota única os impostos de imóveis residenciais.

O titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, enfatizou que o lançamento do aplicativo é um marco na transformação digital da gestão do prefeito David Almeida.

“Quando o prefeito me chamou, ele disse: ‘Nós não vamos fazer gestão, nós vamos fazer história.’ E é exatamente isso que estamos celebrando hoje: mais uma etapa dessa trajetória transformadora. Estamos saindo da era analógica e entrando na era digital, promovendo não apenas uma revolução tecnológica, mas também ambiental, ao reduzir significativamente o uso de papel”, destacou Freire.

Segundo o secretário, a proposta é ampliar gradualmente os serviços disponíveis no aplicativo, proporcionando aos cidadãos uma experiência mais eficiente e sustentável.

O subsecretário de Receita da Semef, Armínio Pontes, informou que a população terá acesso ao “Manaus Atende Digital” por meio do CPF.

“Para começar a usar, basta fazer o cadastro com o CPF. Após isso, todos os IPTUs vinculados à pessoa serão exibidos na tela, permitindo que o contribuinte visualize e pague seus boletos de forma rápida e descomplicada. Inicialmente, o aplicativo oferecerá dois serviços, mas, em breve, dezenas de funcionalidades estarão disponíveis gratuitamente, permitindo que os cidadãos resolvam suas demandas de qualquer lugar”, explicou Pontes.

Com essa iniciativa, a gestão do prefeito David Almeida reforça seu compromisso com a modernização dos serviços públicos, proporcionando mais praticidade aos cidadãos e consolidando Manaus como uma cidade cada vez mais digital e conectada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quase 600 motos são fiscalizadas pela Prefeitura de Manaus na operação ‘Cavalo de Aço’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱