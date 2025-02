Amazonas estreia na Copa do Brasil contra Rio Branco VN no Espírito Santo

O Amazonas estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (19), enfrentando o Rio Branco VN-ES no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A partida acontece às 19h (horário de Manaus) e marca o primeiro duelo entre as equipes, além da estreia da Onça-pintada em solo capixaba.

Regulamento e possível adversário

As duas primeiras fases da Copa do Brasil acontecem em jogo único e em caso de empate no tempo normal, a decisão do classificado será nos pênaltis. Como o Amazonas tem melhor posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC), estreia fora de casa. Se avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Inter de Limeira-SP e Vila Nova-GO, que jogam na próxima semana.

Preparação e desfalques

O elenco aurinegro viajou na madrugada de terça-feira (18) e fez o último treino antes da partida na tarde desta quarta-feira (19), na Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (AERT), em Vitória (ES). O técnico Aderbal Lana terá dois desfalques: o volante PH e o meia Théo Henrique, ambos no departamento médico.

“Sabemos da importância de um jogo da Copa do Brasil, ainda mais em partida única. Tivemos um período mais longo de preparação e estamos prontos. Nossa equipe é focada nos objetivos, vamos buscar um grande resultado para garantir a classificação”, afirmou o goleiro João Lopes, titular em todas as partidas da temporada.

Histórico do Amazonas na Copa do Brasil

Esta é a segunda participação do Amazonas na Copa do Brasil. Em sua estreia no torneio, na temporada passada, a equipe chegou até a terceira fase, quando caiu para o Flamengo, que posteriormente conquistou o título. Antes disso, o time amazonense eliminou Independente-AP e Maringá-PR, ambos por 1 a 0.

A partida desta quinta-feira (19) não terá transmissão com imagens por parte da detentora dos direitos do torneio.

