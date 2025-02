Advogado do rapper P. Diddy pede para deixar caso

Um dos advogados do rapper P. Diddy, Anthony Ricco, protocolou um pedido para ser afastado do caso. Ele disse que não pode mais representar o artista.

“Apesar de ter oferecido a Sean Combs o nível de representação legal à altura do tribunal, não há circunstâncias sob as quais eu possa continuar representando Sean Combs”, escreveu no pedido, de acordo com a revista Variety.

O advogado não especificou seus motivos. No documento, ele diz apenas que há “razões suficientes” protegidas pelo sigilo profissional entre advogado e cliente.

O pedido ainda precisa ser aprovado por um juiz. Ricco afirma que já havia informado as autoridades sobre sua intenção de sair do caso, e que não houve objeções.

Julgamento

O início do julgamento de P. Diddy está marcado para maio. De acordo com Anthony Ricco, sua saída não deve atrasar o processo, já que o rapper ainda é representado por cinco outros advogados.

O rapper está preso em Nova York. Em setembro de 2024, ele se tornou réu por extorsão, tráfico sexual através de força, fraude ou coerção e transporte para fins de prostituição.

(*) Com informações do UOL

