A Prefeitura de Manaus intensificou nesta sexta-feira (21), as operações de limpeza na orla do Rio Negro. A ação, que ocorre diariamente, tem como foco principal a remoção de resíduos trazidos pelos igarapés, nos limites da cidade. Os bairros atendidos incluem São Raimundo, Marina do Davi, Igarapé do Mindu – Gigantes da Floresta, Educandos, Mirante Lúcia Almeida e Feira da Panair.

Limpeza

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que a limpeza das orlas é uma prioridade constante na gestão do prefeito David Almeida. “O trabalho é diário, de segunda a sábado. E neste período de fortes chuvas, intensificamos as operações nos principais pontos de acúmulo de lixo, garantindo que menos resíduos cheguem ao Rio Negro”, afirmou.

Conscientização

Além da remoção de lixo, a Semulsp também realiza um trabalho contínuo de conscientização com a população, incentivando a evitar o descarte irregular de resíduos nos igarapés, que acabam poluindo o rio. “O prefeito David Almeida tem cobrado ações efetivas para manter nossa cidade limpa e preservar nossos recursos naturais. Estamos fazendo a nossa parte, mas a população também precisa colaborar”, concluiu Sabá Reis.

Estratégia de Limpeza

O coordenador da ação, Marlon Chagas, explicou a estratégia utilizada para a remoção do lixo. Ele detalhou que são instaladas redes de contenção, com cerca de 50 metros de comprimento, na saída dos igarapés. “Com um bote e a rede, vamos cercando o lixo trazido pela chuva, que se acumula nas orlas de Manaus. Depois de cercar os resíduos, amarramos a rede na balsa e, com a pá mecanizada, retiramos o lixo de dentro do rio, acumulamos na balsa e, posteriormente, fazemos o transbordo para as caçambas, que seguem para o aterro sanitário municipal”, explicou Marlon.

Resíduos

Na operação desta sexta-feira, diversos tipos de lixo foram retirados do rio, incluindo garrafas plásticas, carcaças de geladeira, sofás, mochilas, assentos de cadeira e bancos, entre outros.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Jovem morre após carreta fazer retorno irregular e causar acidente na Ponte Rio Negro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱