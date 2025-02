Amazonas Band celebra 25 anos com show especial no Teatro Amazonas

A Amazonas Band, uma das principais big bands do Brasil, celebra 25 anos de história com um show especial no Teatro Amazonas e o lançamento de um livro sobre sua trajetória. O espetáculo “Amazonas Band 25 Anos” acontece na terça-feira, 25 de fevereiro, às 20h, no palco do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião.

História e evolução da Amazonas Band

Criada em 2000 como Orquestra Popular do Amazonas, a banda surgiu para reviver os bailes da sociedade manauara. Sob a regência do maestro Sandino Hohagen, o grupo contava com músicos como Nelson Nery e Edu Brandizzi, nomes importantes da cultura amazonense.

Em 2001, o maestro português Rui Carvalho, mestre e doutor em Música pela Universidade de Campinas (Unicamp), assumiu a regência da banda e reformulou o grupo para o formato de big band. A nova identidade foi apresentada ao público em setembro do mesmo ano.

Em 2005, a banda lançou o projeto “Amazonas Band Convida”, que ao longo dos anos recebeu grandes nomes da música nacional e internacional, como Daniel Berry, Vinícius Dorin, Dave Liebman, Bob Mintzer, Mauro Senise e Leila Pinheiro.

Contribuição para o Festival Amazonas Jazz

O sucesso do projeto abriu caminho para a criação do Festival Amazonas Jazz, cuja primeira edição aconteceu em 2006. O evento já trouxe artistas como Gonzalo Rubalcaba, John Hollenbeck, Nenê e Idriss Boudrioua, consolidando Manaus como referência no gênero.

Lançamento do livro “Amazonas Band 25 Anos”

Como parte das celebrações de 25 anos, a banda lançará o livro “Amazonas Band 25 Anos”, previsto para o segundo semestre de 2025. A obra, escrita pelo maestro Rui Carvalho, resgata momentos marcantes da trajetória do grupo e sua importância para a cultura amazonense.

“A Amazonas Band deixa uma página eterna na história cultural do estado. O livro contribuirá para pesquisas futuras e fortalecerá a memória musical do Amazonas”, destaca Rui Carvalho.

Show especial no Teatro Amazonas

O show “Amazonas Band 25 Anos” acontece no dia 25 de fevereiro, às 20h, no Teatro Amazonas. O repertório contará com grandes sucessos, como:

“Serrado” – Djavan

“Palco” – Gilberto Gil

“Tristeza” – Haroldo Lobo e Niltinho

“Na Baixa do Sapateiro” – Ary Barroso

“Sir Duke” – Stevie Wonder

Além disso, serão apresentadas composições como “Tengo Tengo”, de Adail de Paula, com arranjo do Maestro Branco; “Burnin’ Blues for Charlie Parker”, do saxofonista Don Menza; e “Sasha’s Walk”, do compositor Javier Fernandez.

Ingressos

Plateia e frisas: R$ 10 (venda na bilheteria do Teatro Amazonas)

Demais lugares: Entrada gratuita

(*) Com informações da assessoria

LS

