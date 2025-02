Nova intervenção viária é executada na rua São Judas Tadeu com a avenida Max Teixeira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deu início, nesta sexta-feira (21), a uma nova intervenção viária no cruzamento da rua São Judas Tadeu com a avenida Max Teixeira. As obras incluem ampliação e revitalização das vias, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos na região.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a intervenção prevê a criação de uma nova faixa no canteiro central, além da redução dos estágios semafóricos de três para dois. “Com isso, o tempo de espera no trânsito vai diminuir, garantindo uma melhora significativa na fluidez”, explicou.

A equipe responsável está realizando a demolição do canteiro central para ampliar a via e melhorar a circulação de veículos. O mototaxista José Gomes, de 43 anos, que trabalha na área, elogiou a iniciativa. “Essa obra é muito importante para nós, principalmente no horário de pico. Vai melhorar a visibilidade e a qualidade do trânsito. Só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao vice Renato Junior por estarem trabalhando pelo nosso bem”, afirmou.

Mudanças no tráfego

Com a intervenção, o retorno da avenida Max Teixeira para a rua São Judas Tadeu, no bairro Flores, passará a ter apenas um sentido (Centro-bairro). Já os motoristas que vêm da rua São Judas Tadeu no sentido bairro-Centro poderão acessar a avenida Max Teixeira em ambos os sentidos.

Estudos e planejamento

Renato Junior destacou que as intervenções foram planejadas com base em estudos detalhados, que incluíram o uso de drones e contagens de tráfego. “Trouxemos técnicos de outros estados e passamos mais de dois meses analisando a região. Com tecnologia, engenharia de trânsito e responsabilidade, acreditamos que vamos melhorar esse ponto crítico, assim como fizemos na Djalma Batista e estamos fazendo na Coronel Teixeira”, concluiu o secretário.

