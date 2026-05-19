Acidente

Acidente deixou três pessoas feridas, incluindo uma criança, na zona Oeste de Manaus.

Manaus (AM) – Um motorista perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma barraca, deixando três pessoas feridas, entre elas uma criança, na tarde desta terça-feira (19), na avenida Rapidão, zona Oeste de Manaus.

O acidente aconteceu no sentido bairro, nas proximidades do Tarumã. Com o impacto, pessoas que estavam no local ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. Elas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre o que teria causado a perda de controle do veículo.

O acidente causou movimentação intensa na região e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

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