Mulher é feita refém em agência bancária e suspeito é baleado

Uma mulher foi feita refém por um homem na manhã deste sábado (22) em uma agência do banco Itaú, na Avenida Ataúlfo de Paiva, no Leblon, Rio de Janeiro. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atingiram o suspeito após acionamento.

Ação policial e socorro ao suspeito

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM), o homem foi socorrido pelo Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A perícia isolou a área.

Investigação em andamento

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência segue em andamento, com novas atualizações previstas, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em nota, o Itaú Unibanco lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando apoio à cliente e colaborando com as autoridades na investigação. A área de caixas eletrônicos da agência permanecerá fechada neste sábado.

(*) Com informações de Terra

