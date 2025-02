Aderbal Lana não comanda mais o Amazonas e assume função de coordenador técnico

O técnico Aderbal Lana não comanda mais o Amazonas. O clube informou o desligamento do técnico neste domingo (23). O treinador mais vitorioso do futebol amazonense exercerá, a partir de agora, a função de coordenador técnico da Onça-pintada.

Aderbal Lana assumiu o Amazonas no início desta temporada. No Campeonato Amazonas, o treinador conseguiu guiar a equipe rumo ao primeiro lugar do grupo B, avançando diretor para as semifinais. Entretanto, nas competições de mata-mata, a Onça-pintada se despediu da Copa do Brasil, na quinta-feira (20), e largou em desvantagem nas quartas de final da Copa Verde, contra o São Raimundo-RR.

“O clube agradece pelo período em que o profissional esteve à frente do time neste início de temporada e confia em sua experiência, conhecimento e dedicação para desempenhar seu novo papel no Amazonas”, diz de trecho de nota divulgada pelo clube.

*matéria em atualização

