Operação resgata 13 crianças vítimas de trabalho infantil em Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou, na noite de sexta-feira (21), uma operação para combater o uso de crianças na mendicância em semáforos. A ação ocorreu em seis pontos da capital amazonense. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). Conselheiros tutelares também estavam na operação.

Durante a operação, 13 crianças foram resgatadas e encaminhadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica). Além disso, alguns responsáveis foram conduzidos à Depca para prestar esclarecimentos e responder pelas infrações.

O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saullo Vianna, alertou para a gravidade da situação.

“Em algumas abordagens, identificamos adultos, homens e mulheres, que estavam com crianças que nem eram seus filhos. Isso demonstra a existência de um mercado organizado, no qual utilizam menores para sensibilizar as pessoas e obter dinheiro. Não podemos permitir que isso continue. Vamos intensificar ainda mais essas operações para reduzir este tipo de situação na cidade”, afirmou Vianna.