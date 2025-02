Amazonas anuncia Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz, como novo técnico

O Amazonas oficializou, neste domingo (23), a contratação do técnico Eduardo Barros para comandar a equipe no Barezão, Copa Verde e Série B do Brasileirão. O treinador de 39 anos chega ao clube após atuar como auxiliar técnico de Fernando Diniz no Cruzeiro.

Barros já participou das primeiras atividades com o elenco ao lado de seu auxiliar, Gustavo Almeida.

Carreira e experiência de Eduardo Barros

Natural de Campinas (SP), Eduardo Maciel de Barros iniciou sua trajetória no futebol de base do Novorizontino-SP. Depois, comandou o Sub-20 do Coritiba-PR antes de assumir cargos de auxiliar técnico no Audax-SP, Oeste-SP e Athletico-PR.

No Athletico-PR, teve sua primeira experiência como técnico principal, comandando a equipe em 30 jogos entre 2019 e 2020, com um retrospecto de 14 vitórias.

Após essa passagem, voltou ao cargo de auxiliar técnico no Juventude-RS e, em seguida, no Fluminense-RJ, onde permaneceu por três temporadas e participou das conquistas do Campeonato Carioca (2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Também integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira, trabalhando em seis partidas sob o comando de Fernando Diniz.

Primeiras palavras no comando da Onça-pintada

Barros celebrou a oportunidade de assumir a equipe e destacou a evolução do Amazonas no cenário nacional.

“É um privilégio essa oportunidade. Hoje, o Amazonas é um dos 40 principais clubes do futebol brasileiro, disputando a Série B, e, para mim, é uma honra poder representar essas cores e assumir esse desafio para a sequência da temporada”, declarou o treinador.

Estreia na semifinal do Barezão

O primeiro desafio de Eduardo Barros no comando do Amazonas FC será nesta segunda-feira (25), às 20h30, contra o Manauara, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. O confronto será disputado na Arena da Amazônia.

