Ana Paula Renault, Naiara Azevedo e Alface estarão no Sincerão do BBB 25

O jogo vai esquentar no Sincerão desta segunda-feira (24) com o retorno do Pipocômetro. Ex-participantes do Big Brother Brasil terão a missão de avaliar os brothers e sisters, analisando quem está se destacando e quem está “pipocando”.

Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23) estarão presentes para escolher os temas que os competidores irão discutir, além de decidirem quem teve o melhor desempenho nos embates.

Nesta edição, todos os participantes terão a chance de desafiar um oponente, algo que promete dar ainda mais emoção à dinâmica.

Como funciona o Pipocômetro?

O desafiante se posiciona sobre uma base e precisa convencer seus rivais com argumentos sólidos. Se não for bem-sucedido, o oponente é chamado de “pipoqueiro” e recebe uma punição. Mas, se o participante se sair bem, será o adversário quem enfrentará a consequência, indo para a base oposta.

*Com informações de Gshow

