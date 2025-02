Exército prende trio e apreende 252 kg de skunk em operação no AM

Três pessoas, sendo um colombiano e dois brasileiros, foram presos durante patrulhamento fluvial no município de Japurá, no interior do Amazonas, neste domingo (23).

A ação resultou na apreensão de 252 kg de skunk e uma pistola calibre .40, com munições. O material, avaliado em R$5 milhões, estava com destino a grandes centros urbanos, como Manaus.

A operação, denominada Curaretinga I, ocorreu no Rio Japurá, na fronteira com a Colômbia, e envolveu militares do 3º Pelotão Especial de Fronteira – Vila Bittencourt. Durante a abordagem, a embarcação suspeita foi identificada e, ao ser ordenada a parada, os militares realizaram a revista, encontrando as drogas e a arma de fogo.

Os três detidos, entre eles o colombiano, foram encaminhados à Polícia Federal para os procedimentos legais. O material apreendido está sob custódia das autoridades militares.

A operação destaca o esforço das forças de segurança no combate ao tráfico internacional de drogas na região de fronteira. O 3º Pelotão Especial de Fronteira, parte do Comando de Fronteira JAPURÁ/17º Batalhão de Infantaria de Selva, subordinado à 16ª Brigada de Infantaria de Selva, desempenha papel estratégico no enfrentamento de crimes na área.

