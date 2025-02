VÍDEO: Container quase tomba na Zona Sul de Manaus

Apesar do susto, não há registro de feridos

Uma carreta que transportava um container ameaçou tombar nas proximidades do Porto Chibatão, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, durante esta segunda-feira (24).

O momento foi flagrado por um popular que passava pelo local e o vídeo foi compartilhado em grupos de mensagens. Na imagem é possível ver que, por pouco, o container não virou completamente na via pública.

O veículo ficou atravessado na rua, causando transtornos no trânsito do local. Apesar do susto, não há registro de feridos. Também não foi informado sobre como o incidente ocorreu.

