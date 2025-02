Três CAICs de Manaus vão oferecer atendimento para crianças com TEA, anuncia Wilson Lima

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (24), a implantação de serviço terapêutico e multidisciplinar voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de até 11 anos, nos Centros de Atenção Integral à Criança (Caics). A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), será baseada nos fundamentos da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), método com comprovação científica de eficácia.

Durante o anúncio, o governador Wilson Lima reforçou a importância da iniciativa para suprir uma demanda crescente. “Estamos priorizando crianças até 11 anos porque é exatamente nesse período, nos primeiros anos de vida, que é importante a identificação do autismo para que haja o tratamento e garanta maior qualidade de vida”, disse o governador.

Três unidades foram selecionadas para receber os atendimentos: o Caic José Contente, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, o Caic Gilson Moreira, na zona norte, e o Caic+Espescialidade Afrânio Soares, no Parque Dez, zona centro-sul. As unidades oferecertarão acompanhamento em áreas como psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e psicomotricidade, auxiliando no desenvolvimento das crianças com TEA.

A secretária executiva de Atenção Especializada e Políticas de Saúde da SES-AM, Laís Moraes, que representou a secretária de Saúde Nayara Maksoud no ato, destacou o impacto social da iniciativa para as famílias que precisam do suporte adequado. “O projeto do governo do estado é que a gente concentre em uma clínica especializada que consiga fazer o suporte dessas crianças, com o atendimento de especialistas como psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais e profissionais de psicomotricidade”, explicou a secretária.

O primeiro centro a oferecer o serviço será o Caic José Contente, com inauguração prevista para junho. A unidade já está em fase final de reforma e passará por adaptações específicas para atender as necessidades das crianças. O Caic Gilson Moreira segue o mesmo cronograma de adequações, enquanto o Caic+ Afrânio Soares, já reformado, também passará por readequações estruturais.

Novos Caics

O governador Wilson Lima anunciou a entrega de mais dois Caics, ampliando para sete o número de unidades revitalizadas pelo programa Saúde Amazonas. As novas unidades, Caic Alexandre Montoril, no bairro Petrópolis, e Caic Edson Melo, no bairro Zumbi, serão reabertas em março, oferecendo serviços de pediatria, enfermagem, psicologia e atenção básica, como sala de vacina. As reformas incluíram melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além da renovação das áreas internas e externas, com um investimento total de R$ 3,4 milhões.

Além das duas novas entregas, outras cinco unidades já foram reformadas e entregues, localizadas nas zonas centro-sul, norte, leste, sul e oeste de Manaus. Quatro Caics seguem em obras com conclusão prevista para o segundo semestre de 2025. Durante as reformas, os serviços continuam sendo oferecidos em outras estruturas públicas, como escolas e centros de ensino.

A revitalização dos Caics inclui a ampliação dos serviços com a criação da rede Caic+Especialidades, que atende crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses. As unidades reformadas oferecem consultas em diversas áreas, como endocrinologia, psiquiatria, neurologia, odontologia e nutrição, além de exames, distribuição de medicamentos de alto custo e serviço social. O agendamento das consultas é feito pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), com prioridade conforme a gravidade dos casos.

