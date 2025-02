Cidade no Amazonas sofre apagão após incêndio em usina

Um incêndio atingiu a usina da empresa Agrekko, Produtor Independente de Energia (PIE), na noite desta segunda-feira (25), causando um apagão em Tabatinga, no interior do Amazonas. Desde as 23h (horário local), os moradores estão sem energia elétrica.

A concessionária Amazonas Energia informou que a unidade afetada era responsável pela geração de eletricidade na cidade. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e não há informações sobre feridos.

Em nota, a concessionária afirmou que está em contato com a empresa responsável para entender o ocorrido e buscar uma solução. No entanto, ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi informada sobre o incidente, e a população aguarda esclarecimentos sobre quando o fornecimento será normalizado.

