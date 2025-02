Repórter é baleado após ser confundido com criminoso

Disparo fez com que o repórter perdesse um rim

O repórter esportivo Igor Melo, está internado depois de ter sido baleado por um policial militar da reserva na segunda-feira (24). O comunicador deixava o local em que trabalha, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando foi confundido com um bandido.

Igor estava a bordo de um Uber moto, que pediu ao deixar a boate em que trabalha, quando foi alvejado. O disparo fez com que o repórter perdesse um rim. Por meio das redes sociais, a esposa do profissional, Marina Moura, afirmou que ele está consciente e que o estado dele é estável.

gente, ele NÃO está em estado grave como estão falando, ele tá estável, conversou comigo depois da cirurgia, eu falei com ele, tava consciente, orientado, respirando bem, saiu extubado da cirurgia e o médico disse que só por isso já foi uma grande vitória, glasgow 15 — Marina (@marinaparteira) February 24, 2025

Ainda segundo Marina, a mulher que acusou Igor de ser um assaltante estava bêbada. Ela alegava que seu celular havia sido roubado. O esposo dela, um policial militar da reserva, foi o autor do tiro que atingiu o repórter. Igor é pai de um menino de 2 anos de idade.

Nota sobre o ocorrido

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 16º BPM (Olaria), policiais militares foram à Av. Lobo Júnior, na Penha, para verificar uma ocorrência de invasão a domicílio. No local, os agentes constataram que dois suspeitos, que trafegavam em uma motocicleta, foram alvos de disparos de arma de fogo provenientes de um veículo desconhecido. Um dos ocupantes foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

O caso foi registrado na 22ª DP, onde um policial militar da reserva se apresentou como o autor dos disparos. Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo do seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital”.

