Corecon-AM/RR anuncia 13º Enam 2025 em Manaus com foco na COP30

O 13º Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam) será realizado em Manaus nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (Corecon-AM/RR), com apoio do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

Nesta edição, o foco será o legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém (PA).

Carta dos economistas será entregue à COP30

O evento, gratuito e realizado de forma híbrida (presencial e virtual), resultará na “Carta dos Economistas da Amazônia Legal”, um documento oficial com propostas econômicas para o desenvolvimento sustentável da região. O Cofecon entregará o documento ao comitê organizador da COP30, reforçando a contribuição dos economistas para o debate sobre mudanças climáticas e economia verde.

A presidenta do Corecon-AM/RR, Michele Aracaty, apresentou os detalhes do evento na plenária do Fórum dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, realizada na sede do Cofecon, em Brasília.

“Anunciamos que este ano realizaremos esse grande evento, que é o Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal, debatendo o legado da COP30 e da temática em torno das mudanças climáticas. Na oportunidade, convidamos todos os conselheiros estaduais e federais, além dos presidentes de Corecons, para participarem e contribuírem para o enriquecimento do debate”, declarou Michele Aracaty.

XII Enam aconteceu em 2021

A última edição do Enam ocorreu em novembro de 2021, com o tema “O Desenvolvimento Regional Sustentável”. O evento abordou subtemas como sustentabilidade, Agenda 2030, potencialidades regionais, cadeias produtivas, bioeconomia, biotecnologia, vulnerabilidades socioeconômicas e os impactos da pandemia de Covid-19.

O encontro resultou na “Carta dos Economistas da Amazônia”, documento que reafirmou o compromisso com o desenvolvimento regional de forma endógena, valorizando os recursos locais e o protagonismo dos profissionais da economia e da sociedade.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Serafim Corrêa participa da posse da nova diretoria do Corecon

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱