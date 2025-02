Amazonas vence Manauara nos pênaltis e vai enfrentar o Manaus na final do primeiro turno

O Amazonas garantiu sua vaga na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025 após vencer o Manauara nos pênaltis. O duelo, realizado nesta segunda-feira (24), terminou empatado sem gols no tempo normal e foi decidido na marca da cal. O goleiro João Lopes brilhou ao defender a última cobrança e confirmar a classificação da Onça-pintada.

Jogo equilibrado na Arena da Amazônia

A partida começou com as equipes se estudando e buscando espaços para atacar. O Amazonas teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades na criação e apostou nas bolas paradas para levar perigo. O Manauara, por sua vez, manteve uma postura defensiva sólida.

No segundo tempo, o Manauara teve a melhor chance com Cuadrado, que tentou encobrir o goleiro João Lopes, mas viu o arqueiro salvar o Amazonas. O Aurinegro respondeu com uma cabeçada de Zé Gabriel, defendida por Gleibson.

Disputa por pênaltis decide o finalista

A decisão foi para os pênaltis, onde os jogadores demonstraram alto aproveitamento. Pelo Amazonas, marcaram William Barbio, Luan Silva, Xavier, Carlos Akapo, Fabiano, Robertinho, Bruno Ramires, Raimar e Cocote. No Manauara, converteram Paulinho, Wallace, Pardal, Colina, Manoel, Vitinho, Jhonatan Moc e João Paulo.

O goleiro João Lopes se tornou o herói da noite ao defender a cobrança de Joãozinho e garantir a classificação do Amazonas. Pela grande atuação, o goleiro recebeu o prêmio “Caboco do Jogo”.

Data da final

Amazonas e Manaus reeditarão a final do Barezão 2024 na decisão do primeiro turno de 2025. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) oficializou, nesta terça-feira (25), os detalhes da final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025. Amazonas e Manaus se enfrentarão no dia 9 de março, às 17h, na Arena da Amazônia.

Antes da final, a Onça-pintada tem outro desafio pela frente na Copa Verde, enfrentando o São Raimundo-RR em casa. Após a derrota por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final, a equipe precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

