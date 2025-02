BBB25: Quem vai ser eliminado? Veja parciais de votação do sexto Paredão

O sexto Paredão do Big Brother Brasil 25 está formado, e um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (25). Disputam a permanência no reality Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma.

Enquete

Segundo a enquete do UOL, atualizada às 13h57 desta terça-feira (25), Vilma lidera as intenções de eliminação com 45,43% dos votos. Em segundo lugar, aparece Vitória Strada, com 39,08%, enquanto Diogo Almeida segue mais distante, com 15,49%. O resultado oficial será anunciado ao vivo durante o programa.

O Big Brother Brasil 25 é transmitido diariamente pela TV Globo. Além disso, os fãs do reality podem acompanhar os acontecimentos pelo Multishow, logo após a exibição na TV aberta. Os assinantes do Globoplay e do Globo.com têm acesso a câmeras exclusivas para acompanhar a rotina dos participantes.

Tadeu Schmidt segue no comando

Tadeu Schmidt apresenta sua quarta edição à frente do BBB, após substituir Tiago Leifert, que esteve no comando entre 2017 e 2021. A edição de 2025 também marca uma mudança na direção do programa: Rodrigo Dourado assumiu o lugar de Boninho, que comandava o reality desde a estreia, em 2002. Dourado tem um longo histórico na emissora, participando de produções como No Limite, Fama, Estrelas e Estrela da Casa.

Sistema misto de votação define o eliminado

Assim como na edição de 2024, o sistema misto de votação está mantido. O público pode escolher entre o Voto da Torcida, que permite votos ilimitados, e uma plataforma separada, onde é necessário validar o voto com CPF, permitindo apenas uma escolha por pessoa. Segundo a TV Globo, o resultado final é definido por uma média ponderada de 50% entre os dois sistemas.

O Paredão promete fortes emoções, e a expectativa cresce para a revelação do eliminado desta noite.

(*) Com informações do Omelete

