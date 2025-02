PF investiga fraude no FGTS e cumpre mandados no Amazonas e outros estados

Prisão em 2022, em Manaus, revelou fraude no FGTS com uso de documentos falsos.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Caçada Implacável para avançar nas investigações sobre uma organização criminosa especializada em fraudes no sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da Caixa Econômica Federal.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas, em Brasília (DF) e Imperatriz (MA).

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um homem, em 19 de julho de 2022, enquanto tentava fraudar o saldo de uma conta vinculada ao FGTS na Caixa Econômica Federal, em Manaus (AM), usando documentos falsos.

A análise de materiais eletrônicos apreendidos e outras diligências revelou que ele não agia sozinho. A polícia identificou indícios de uma organização criminosa com mais de quatro integrantes, estruturada de forma estável e permanente para realizar saques indevidos do FGTS e outras fraudes. O grupo operava com divisão de tarefas, ainda que informalmente.

As vítimas eram escolhidas a partir de cadastros de seguradoras. Duas investigadas tinham acesso a esses dados por meio de empresas especializadas em telemarketing. Além disso, o grupo atribuía saques específicos a membros que possuíam características físicas semelhantes às das vítimas, como gênero e idade, na tentativa de reduzir suspeitas.

