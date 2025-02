VÍDEO: Oruam é preso por abrigar traficante foragido no Rio

No vídeo, Oruam caminha escoltado pelos policiais, mantém-se em silêncio e exibe um semblante fechado.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que policiais civis prendem o rapper Oruam em sua mansão no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (26) e foi conduzida por agentes da Polícia Civil.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) deflagrou a operação após descobrir que o artista abrigava o traficante foragido Yuri Pereira Gonçalves, condenado por envolvimento com facções criminosas e tráfico de drogas no Complexo da Penha.

No vídeo, Oruam caminha escoltado pelos policiais, mantém-se em silêncio e exibe um semblante fechado. Durante as buscas na residência, agentes apreenderam uma pistola 9 mm, armas de airsoft, joias e celulares. A polícia também realizou diligências na casa da mãe do rapper, em Jacarepaguá, onde recolheu outros dispositivos eletrônicos para investigação.

Dias antes, Oruam já havia sido detido por direção perigosa após ser flagrado realizando manobras arriscadas na Barra da Tijuca. Na ocasião, a abordagem policial também foi filmada e repercutiu nas redes sociais.

Leia mais

VÍDEO: Rapper Oruam é detido por direção perigosa no Rio de Janeiro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱