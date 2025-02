Manaus busca vaga na semifinal da Copa Verde contra o Paysandu nesta quarta-feira (26)

Gavião Real vem de classificação para a final do primeiro turno do Barezão 2025; Papão empatou em 1 a 1 com o Remo

O Manaus está pronto para o confronto decisivo contra o Paysandu pelas quartas de final da Copa Verde. O Gavião do Norte precisa de uma vitória nesta quarta-feira (26), às 19h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, para retornar à semifinal da competição após cinco anos.

Depois do empate sem gols no jogo de ida, na Curuzu, em Belém (PA), o Manaus chega confiante para o duelo diante de sua torcida. A equipe vem embalada pela classificação nos pênaltis para a final do Campeonato Amazonense. Já o Paysandu empatou por 1 a 1 com o Remo no clássico paraense.

O técnico Júlio César Nunes destacou que a equipe está preparada para o desafio.

“A gente vem forte e muito confiante para merecer a classificação. Sabemos da qualidade do Paysandu, mas confiamos no trabalho feito pelos atletas e comissão técnica. Vamos jogar diante da nossa torcida para fazer uma grande partida e buscar a vaga”, afirmou o treinador.

Ingressos à venda

Os torcedores podem garantir presença no jogo adquirindo ingressos de forma on-line pelo site Ingresso de Vantagens. Também há venda presencial na loja do Manaus, localizada na rua Salvador, 441, Da Vinci Center, Adrianópolis. Os valores são R$ 30 (meia) e R$ 40 (inteira promocional).

Estudo do adversário e confiança do elenco

O comandante do Gavião Real relembrou o empate no primeiro jogo, em Belém, e reforçou a estratégia para neutralizar os pontos fortes do adversário.

“Conseguimos um bom resultado fora de casa. Sabemos que o Paysandu tem qualidade ofensiva, mas estudamos o adversário e queremos explorar nossas melhores características para buscar a vitória”, explicou Nunes.

O meio-campista Gabriel Masson também destacou a confiança do elenco para o duelo.

“É um jogo muito grande. Fizemos um bom primeiro confronto e agora jogamos em casa. Estamos preparados física, tática e mentalmente para buscar essa classificação”, disse o jogador.

Leia mais:

Copa Verde 2025: Manaus empata em 0 a 0 com Paysandu e decidirá vaga em casa

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱