Carnaboi reúne torcedores de Garantido e Caprichoso no Studio 5

Encerrando a temporada carnavalesca e inaugurando a temporada bovina, o Carnaboi 2025 promete transformar os dias 7 e 8 de março em celebrações culturais inesquecíveis no Studio 5, em Manaus. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, contará com entrada gratuita e transmissão ao vivo para toda a região Norte pela Rede Amazônica.

O que é o Carnaboi?

O Carnaboi 2025 marca a transição entre o fim do carnaval e o início da temporada de festas do boi-bumbá, celebrando a cultura amazonense em sua essência. Para Caio André, Secretário de Cultura e Economia Criativa, o evento não poderia ter outro local mais emblemático do que o Studio 5:

“O Carnaboi faz aquela transição entre o final dos festejos de Momo e o início da temporada bovina. Eu não teria um local mais emblemático para isso do que lá no Studio 5.”

Ele também destaca que a escolha do local é feita em conjunto com os bois, como o Garantido e o Caprichoso, com o apoio total da Secretaria. “Tenho certeza que teremos uma grande festa nos dias 7 e 8 de março”, conclui Caio André.

Programação do Carnaboi 2025

Exaltação Cultural: O Amazonas é Boi-bumbá

Na primeira noite, sob o tema “Exaltação cultural: O Amazonas é Boi-bumbá”, que acontece na sexta-feira (7), a festa tem início às 19h. O público é recebido com a apresentação do Grupo A Toada & Robson Jr., que se apresenta das 19h às 19h40. Em seguida, o grupo Caboclos e Márcio do Boi agitam o ambiente das 19h40 às 20h20, seguido por João Paulo Faria e Carlos Batata, que encantam das 20h20 às 21h. A sequência prossegue com Fabiano Neves e Klinger Jr., que se apresentam das 21h às 21h40, preparando o terreno para o momento alto da noite.

Das 22h15 às 23h35, um show especial transmitido pela Rede Amazônica toma conta do palco, marcando uma interseção entre o espetáculo televisivo e a festa presencial. Após esse intervalo, a festa continua com a apresentação de Sebastião Jr. e Leonardo Castelo das 23h45 à 00h25, seguida por Prince do Caprichoso e Júnior Paulain, que se apresentam das 00h25 às 01h05. O show não para por aí, passando para Israel Paulain e Carlinhos do Boi, da 01h05 às 01h45, e depois Edmundo Oran e Canto da Mata, da 01h45 à 02h25. Para encerrar a noite, Toada de Roda e Felipe Júnior fecham a programação de 02h25 às 03h05, garantindo um encerramento vibrante.

Exaltação Indígena: Viva os Povos da Floresta

No dia seguinte, sábado (8), o evento propõe uma “Exaltação Indígena: Viva os povos da Floresta”, com uma programação que ressalta as raízes e a diversidade dos povos da região.

A noite tem início às 19h, com a apresentação conjunta de Boi Brilhante, Boi Garanhão e Boi Corre Campo, que se apresentam das 19h às 19h40. Logo após, Márcia Novo e Curumins da Baixa assumem o palco das 19h45 às 20h25, dando continuidade à celebração cultural. Das 20h30 às 21h10, Luanita Rangel e Jardel Bentes encantam o público, seguidos por Márcia Siqueira e Mara Lima, que se apresentam das 21h15 às 21h55.

A programação segue com Edilson Santana e Paulinho Viana, das 22h às 22h40, e Tony Medeiros e P.A Chaves, que se apresentam das 22h45 às 23h25. O ponto alto da noite se dá com o show especial transmitido pela Rede Amazônica, que acontece das 23h40 até 01h, integrando mais uma vez a festa televisiva ao público presencial.

Encerrando a noite, Patrick Araújo e Arlindo Neto apresentam-se das 01h10 à 01h50, seguidos por David Assayag e Helen Verás, que se apresentam das 01h50 às 02h30. Finalmente, Gean Figueira e Adriano Aguiar encerram a noite com uma apresentação das 02h30 às 03h10, deixando um gostinho de quero mais no público presente e na plateia que acompanha de casa.

Compromisso com a Cultura Local

O Carnaboi 2025 reafirma seu compromisso com a valorização das tradições amazonenses, oferecendo uma experiência única que une música, dança e a essência cultural da região.

