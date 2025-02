‘Vou beber seu sangue’, diz homem ao invadir casa da ex

Um homem de 34 anos foi preso, na tarde de terça-feira (25), pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, após ter invadido a casa da ex-companheira e a ameaçado de morte em Fátima do Sul. Ele a teria ameaçado com uma chave-inglesa, mas vítima conseguiu fugir e procurou a polícia.

Conforme a polícia, a vítima já havia procurado a delegacia na noite anterior para denunciar o acusado. Com a denúncia, teria sido concedido medidas protetivas de urgência pela Justiça, determinando que o agressor mantivesse distância mínima de 200 metros da vítima e não realizasse contato por nenhum meio.

Ameaças

No entanto, já no dia seguinte à intimação, nesta terça-feira, o investigado enviou mensagens à ex-mulher e voltou a ameaçá-la, demonstrando total desrespeito à ordem judicial. Horas depois, ele teria invadido a casa da ex-companheira e quebrado a porta dos fundos para conseguir ameaçá-la com uma chave-inglesa.

Segundo o relato, ele teria dito à mulher: “Vou beber seu sangue, você não merece uma bala”. O homem ainda teria a ameaçado, afirmando que a mataria na frente do filho dela.

Durante o confronto, a vítima também foi agredida com um tapa no rosto e, temendo pela vida, conseguiu fugir com os filhos para a casa de uma amiga. Em seguida, procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Procedimento

Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, a DAM de Fátima do Sul representou pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fátima do Sul. A ordem judicial destaca que o homem já possui histórico de violência doméstica contra outras ex-companheiras, conforme registros policiais anteriores.

A vítima foi novamente orientada a acionar as autoridades em caso de qualquer tentativa de contato do agressor. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

