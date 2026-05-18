Polícia

Segundo a polícia, vítima desenvolveu crises de ansiedade após os abusos

Um homem de 49 anos, condenado por estuprar uma adolescente em 2013, foi preso nesta segunda-feira (18) no município de Manacapuru, interior do Amazonas. De acordo com a polícia, a vítima tinha apenas 13 anos quando os abusos aconteceram.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Polícia de Manacapuru em cumprimento a um mandado expedido após sentença condenatória. O homem foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o suspeito aproveitava a proximidade com a família da adolescente para manter contato frequente com ela. Com o passar do tempo, ele passou a marcar encontros e oferecia dinheiro, celulares, joias e outros presentes para manter a vítima em silêncio.

Ainda conforme as investigações, o homem também utilizava manipulação psicológica e ameaça veladas para impedir que os abusos fossem denunciados.

Durante audiência judicial, a vítima relatou profundo abalo emocional decorrente dos abusos sofridos, afirmando ter desenvolvido crises de ansiedade, necessitando de acompanhamento psicológico e uso de medicação controlada.

A prisão do autor foi efetuada na rua Tereza Da Silva, bairro Novo Horizonte, em uma comunidade que fica localizada na rodovia AM-352, em Manacapuru. O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual e ficará à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Condenado por estuprar adolescente em 2013 é preso em Manaus pic.twitter.com/09Iw7xB1Gx — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 18, 2026

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