Projeto de Complexo Penitenciário em Humaitá é apresentado ao TJAM

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, apresentou, nesta quarta-feira (26), ao corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, o projeto do Complexo Penitenciário Polo, que será construído pelo Governo do Estado em Humaitá (município a 590 quilômetros de Manaus).

A apresentação aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), zona centro-sul, onde Campêlo mostrou ao magistrado detalhes do projeto arquitetônico, com estudo de implantação e maquete eletrônica da nova unidade prisional. “É uma obra de grande importância, pois atenderá a demanda do sul do Amazonas, com estruturas mais adequadas”, destacou o secretário da Sedurb.

O complexo penitenciário terá 338 vagas na ala masculina e 24 na feminina. Com uma área construída de 6 mil metros quadrados, a unidade contará com bloco administrativo, recepção, atendimento, blocos de serviços, operacional, confinamento, ressocialização, ambulatório, além de espaço para banho de sol e quadra poliesportiva.

A licitação está prevista para ser realizada entre o final de março e início de abril, pela UGPE. A previsão de início das obras é para junho deste ano e os trabalhos devem durar 18 meses. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) é responsável pela parte orçamentária e o projeto arquitetônico da unidade, que segue as diretrizes básicas para esse tipo de construção.

O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, destacou o empenho do Estado em resolver as demandas do sistema penitenciário no interior. “Estou feliz em verificar que o governo está avançando nessa questão”, salientou o magistrado.

