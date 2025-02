Amazonenses Marcelo Pontes e Alexandre Ribeiro lutam em evento de MMA sem luvas

Os lutadores amazonenses Marcelo “Pão de Queijo” Pontes, de 26 anos, e Alexandre “Lek Lek” Ribeiro, de 32, enfrentarão um desafio inusitado em Belgrado, Sérvia. Em junho, eles participarão de um evento de MMA ‘bare knuckle’, revivendo tradições antigas do esporte, sem luvas.

Marcelo Pontes: Preparação e Retorno Triunfal

Após um afastamento de três anos devido a questões médicas, Marcelo Pontes está de volta ao octógono. O lutador, conhecido como Pão de Queijo, é uma figura respeitada no MMA, com um cartel impressionante de oito vitórias e apenas uma derrota. Além de faixa preta em jiu-jítsu, ele é especialista em muay thai e wrestling, trazendo consigo o legado de seu pai, Márcio Pontes, treinador de José Aldo Júnior. Marcelo não vê a hora de representar sua cidade, seu estado e seus apoiadores em Belgrado.

Alexandre Ribeiro: Experiência Internacional e Ensinamentos na Sérvia

Já estabelecido na Sérvia, Alexandre Ribeiro acumula uma carreira sólida com 35 lutas profissionais, sendo 21 vitórias, 12 derrotas e 2 empates. Ele é um dos pioneiros em levar técnicas de artes marciais para europeus, contribuindo significativamente para o cenário local.

Ambos os lutadores, membros da família MPBJJ Nova União de Manaus, têm treinado arduamente para o evento, representando não apenas suas trajetórias individuais, mas também a força do MMA amazonense no cenário global. A participação de Marcelo e Alexandre promete ser um dos destaques do evento, reafirmando o talento e a determinação dos atletas da região Norte do Brasil.

