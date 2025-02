Amazonense Diego Lopes disputará cinturão peso-pena no UFC 314

O lutador Diego Lopes, natural de Manaus, foi confirmado como desafiante ao cinturão peso-pena (66 kg) do Ultimate Fighting Championship (UFC). O combate acontece no UFC 314, em 12 de abril, em Miami, Estados Unidos. Lopes enfrentará o australiano Alexander Volkanovski pelo título da divisão.

A oportunidade surgiu após o espanhol Ilia Topuria abdicar do cinturão e subir para a categoria peso-leve. Aos 30 anos, Lopes chega à disputa após uma sequência de cinco vitórias consecutivas, a mais recente sobre Brian Ortega.

Se vencer, o amazonense se juntará a Alex Poatan e Alexandre Pantoja como brasileiros campeões no UFC.

O Brasil pode voltar ao topo do peso-pena!



🇦🇺 @AlexVolkanovski e 🇧🇷 @DiegoLopesMMA

disputam o cinturão da categoria até 66 Kg no#UFC314, em 12 de abril!



Assista a todos os eventos do UFC ao vivo no@UFCFightPassBR 🔗 Link no perfil. pic.twitter.com/H2sIhRoPRx — UFC Brasil (@UFCBrasil) February 20, 2025

Mudanças na divisão peso-pena

Ilia Topuria, ex-campeão da categoria, optou por subir para os pesos-leves. Ainda não há definição sobre sua luta de estreia na nova divisão, mas ele já iniciou uma troca de provocações com o atual campeão, Islam Makhachev, nas redes sociais.

Outras lutas confirmadas para o UFC 314

Além da disputa pelo cinturão peso-pena, o UFC 314 contará com grandes duelos, incluindo a estreia do brasileiro Patrício Pitbull, ex-campeão do Bellator, contra Yair Rodriguez. O evento também terá o próximo combate de Carlos Prates no UFC.

Card principal

Cinturão peso-pena : Alexander Volkanovski x Diego Lopes

: Alexander Volkanovski x Peso-leve : Michael Chandler x Paddy Pimblett

: Michael Chandler x Paddy Pimblett Peso-pena : Yair Rodriguez x Patrício “Pitbull” Freire

: Yair Rodriguez x Patrício “Pitbull” Freire Peso meio-médio : Geoff Neal x Carlos Prates

: Geoff Neal x Carlos Prates Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar

Peso-pena : Dan Ige x Sean Woodson

: Dan Ige x Sean Woodson Peso-palha : Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

: Yan Xiaonan x Virna Jandiroba Peso-leve : Jim Miller x Chase Hooper

: Jim Miller x Chase Hooper Peso-pena : Darren Elkins x Julian Erosa

: Darren Elkins x Julian Erosa Peso-médio : Sedriques Dumas x Michal Oleksiejczuk

: Sedriques Dumas x Michal Oleksiejczuk Peso-mosca : Sumudaerji x Mitch Raposo

: Sumudaerji x Mitch Raposo Peso-pena: Alberto Montes x Roberto Romero

Leia mais:

UFC vai pagar mais de R$ 2 bilhões a ex-lutadores em acordo judicial

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱