PM forma 30 oficiais para atuação em ocorrências complexas no AM

Curso teve carga horária de 120 horas e contou com simulação de cenários de risco.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) formou, nesta terça-feira (26), 30 oficiais no Curso de Gerenciamento de Crises 2025, realizado pela Companhia de Operações Especiais (COE). Com carga horária de 120 horas, a capacitação preparou os policiais para atuar de forma técnica e segura em situações de alta complexidade, como negociações em crises e tomada de decisões estratégicas.

O curso, iniciado em 3 de fevereiro, incluiu aulas teóricas, simulações práticas, estudos de casos reais e palestras com especialistas em Segurança Pública e direito. Entre os temas abordados estiveram direitos humanos, uso progressivo da força, técnicas de negociação e emprego de tecnologia em operações críticas.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, destacou a importância da formação para o aprimoramento dos líderes da corporação. “Esse curso representa um avanço fundamental nas funções de gestão e comando em ocorrências críticas”, afirmou.

Os oficiais formados atuam em unidades como a COE, Rocam, Batalhão de Choque, RPMon e Força Tática, além de comandos regionais no interior do estado. O comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Alysson Lima, ressaltou que a capacitação garante maior preparo para enfrentar desafios operacionais.

Leia mais:

