Menino mata irmã de 11 anos com tiro de espingarda

A menina Raissa dos Santos dos Anjos, de 11 anos, foi morta após ser atingida acidentalmente por um tiro de espingarda disparado pelo próprio irmão mais novo. A fatalidade aconteceu no fim da manhã da última quarta-feira (16) em Tomé-Açu, no Pará. A menina morava em uma casa com o avô e dois irmãos.

Segundo testemunhas, o menino manuseava a arma de fabricação caseira do avô quando disparou em direção do peito da irmã. O idoso e o outro irmão não estavam no local no momento.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os agentes constataram a morte de Raissa. Horas depois, a Polícia Científica fez a remoção do corpo e realizou a perícia, que deverá auxiliar nas investigações.

Procedimento

Por envolver dois menores de idade, o Conselho Tutelar também acompanhou o caso e ouviu o idoso e o neto, autor do disparo. O avô e a mãe da criança foram levados para a delegacia para prestarem depoimentos.

O caso foi registrado no interior de São Domingos do Capim, região Nordeste do Pará. A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar possíveis responsabilidades.

(*) Com informações do SBT News

