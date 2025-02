IMAGENS FORTES: Venezuelano é morto a facadas em Manaus

Um homem venezuelano, que não teve o nome divulgado, foi morto a facadas na avenida Beira Mar, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com informações preliminares, a vítima acabou se envolvendo em uma confusão, e em certo momento, um suspeito armado com uma faca acabou atacando o venezuelano.

Foto: Divulgação

A vítima ainda tentou correr pela rua pedindo ajuda, mas caiu no chão e morreu em via pública. A Polícia Militar do Amazonas esteve no local, assim como a equipe de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

VÍDEO:

