Ex-policial de Rondônia foge de prisão militar de Manaus

O ex-policial militar de Rondônia, Silvio Sanddi Lazari Pinto, fugiu do Núcleo Prisional da Polícia Militar do Amazonas (NPPM), localizado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, na terça-feira (25).

Essa não é a primeira fuga no currículo do ex-PM. Silvio já havia fugido anteriormente de um presídio militar de Santo Antônio de Leverger, em Cuiabá (MT). Depois de capturado, ele foi transferido para a capital amazonense.

Silvio estava cumprindo pena de 10 anos e seis meses pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Em nota enviada ao Portal Em Tempo, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que um procedimento foi instaurado para investigar as circunstâncias da fuga. A corporação destacou que todas as providências administrativas cabíveis já foram adotadas e que o foragido está sendo procurado.

“No final do ano passado, a Justiça autorizou a transferência do custodiado e determinou que a remoção interestadual fosse realizada pela administração prisional de Rondônia. A PM do Amazonas oficializou a decisão judicial para o estado de Rondônia, mas, até o momento, não obteve retorno”, diz um trecho da nota.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Silvio seja repassada às autoridades.

Leia mais:

Foragidos da Justiça são presos após abordagem policial em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱