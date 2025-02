Foragidos da Justiça são presos após abordagem policial em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) capturou três foragidos da justiça, de 27, 31 e 40 anos, entre sábado (1) e esta segunda-feira (3). As ações ocorreram nas Zonas Norte, Leste e Centro-Sul de Manaus, resultando na prisão dos suspeitos por crimes como tráfico de drogas e vandalismo.

Cidade Nova

No sábado, por volta das 17h, policiais da Força Tática receberam uma denúncia sobre homens armados vendendo drogas no beco Mefibosete, no bairro Cidade Nova. Durante a operação, os militares prenderam um foragido da justiça, que foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Parque Dez de Novembro

No domingo, às 12h45, policiais da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano) abordaram um foragido na rua 51, no bairro Parque Dez de Novembro. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi levado ao 1º DIP.

Jorge Teixeira

Nesta segunda-feira, por volta das 05h40, moradores da rua Nova Esperança, no bairro Jorge Teixeira, denunciaram um homem que estava quebrando objetos em sua residência. A PMAM constatou que ele possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas e o conduziu ao 14º DIP.

(*) Com informações da assessoria

