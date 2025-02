Suspeito de participar de tentativa de invasão à casa de PM é preso em Manaus

O suspeito confessou ser "vigia" do crime. Droga foi apreendida com ele.

Suspeito de participar de uma tentativa de invasão à casa de um policial militar, Igor Francisco Oliveira Lopes, de 21 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu pela manhã, quando cinco homens tentaram invadir a residência do soldado, que estava em casa com a filha.

O policial, integrante de uma turma recente de convocados da PM, conseguiu acionar colegas da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que rapidamente chegaram ao local. Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado e morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Os demais fugiram para uma área de mata, onde houve tiroteio com as equipes da PM.

A prisão de Igor ocorreu após denúncias sobre sua localização. Ele foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos no crime. Durante a abordagem, o suspeito confessou ter atuado como “vigia” durante a ação criminosa e forneceu informações que levaram à apreensão de drogas em um barraco na Colônia Antônio Aleixo.

A polícia apreendeu duas porções grandes de cocaína, trouxinhas de oxi, uma porção pequena de oxi e uma balança de precisão. O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e um inquérito policial será aberto para investigar o envolvimento de Igor e identificar os outros suspeitos.

