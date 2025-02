Wilson Lima autoriza pagamento de progressões e promoções para profissionais da Saúde no AM

O governador Wilson Lima autorizou o pagamento de progressões horizontais e promoções verticais para mais de 5 mil servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Os valores já estão incluídos nos salários de fevereiro, pagos nesta quinta-feira (27). A medida, publicada no Decreto nº 51.196, de 14 de fevereiro de 2025, beneficia 63 cargos da área da saúde, com um impacto mensal de R426,6mileanualdeR426,6mileanualdeR 5,6 milhões.

“É uma forma de valorizar esses profissionais que estão no dia a dia trabalhando para salvar vidas. Tudo isso faz parte da nossa transformação na área da saúde”, afirmou Wilson Lima.

As progressões e promoções referem-se aos anos de 2014 e 2015 e são baseadas no artigo 54, IV, da Constituição Estadual, considerando a Avaliação Periódica de Desempenho (APD) dos servidores. Esta é a segunda vez que o governador autoriza progressões e promoções para servidores da saúde. Em janeiro de 2024, mais de 3 mil profissionais foram beneficiados com progressões referentes aos anos de 2012 e 2013.

A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, destacou a importância da medida: “Isso é fruto de muito trabalho e diálogo, fazendo parte da transformação que estamos construindo e da valorização do profissional que faz o SUS ser construído a cada dia”.

Representantes de sindicatos da área da saúde, como Sindsaúde, Sinfar, Sindnutri, Sinproenf e outros, foram recebidos pelo governador nesta quinta-feira para discutir a medida.

O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Sistema Estadual de Saúde, instituído pelas Leis nº 3.469/2009 e nº 70/2009, serve como base legal para as progressões e promoções. Em julho de 2024, Wilson Lima também autorizou um reajuste salarial de 3,69% para mais de 22 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da saúde.

(*) Com informações da assessoria

