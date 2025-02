Dupla envolvida em latrocínio de professor em Tefé é presa

Alace Ruan Moraes Araújo, de 24 anos, conhecido como ‘Mussum’, e Ryan Moraes Araújo, de 22, foram presos na quinta-feira (27), por envolvimento no latrocínio do professor Fábio Jorge de Araújo da Cruz. O crime aconteceu no dia 29 de janeiro deste ano, em Tefé, interior do Amazonas.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), detalhou a dinâmica do crime, que foi cometido dentro da residência da vítima.

“Alace Ruan tinha um relacionamento com o professor e o convidou para beber em sua casa. No local, ele e o comparsa esfaquearam Fábio até a morte e, em seguida, roubaram diversos objetos de valor da vítima”, explicou o delegado.

Prisão

Ainda segundo Mavignier, os suspeitos foram presos quando chegavam a Manaus em uma embarcação, momento em que foram abordados pelas equipes da Core-AM e Deflu. Com eles, foram encontrados documentos falsos.

“Ambos já possuem passagens pela polícia por crimes como roubo e latrocínio no município. As investigações continuam para apurar a origem dos documentos falsificados e verificar se eles agiam com outros indivíduos”, acrescentou o delegado.

Ambos responderão por latrocínio e permanecerão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

