CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil com Galo contra Manaus na quarta (5)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (28) a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. O Manaus, único representante amazonense na competição, enfrenta o Atlético-MG no Estádio do Mineirão no dia 5 de março, às 18h30 (horário de Manaus). A classificação será decidida em jogo único e, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

Caminho do Manaus na Copa do Brasil

O Gavião do Norte chegou à segunda fase após vencer o Independência-AC nos pênaltis. Desde sua estreia na Copa do Brasil, em 2018, o clube tem buscado avanços na competição. Em 2020, o Esmeraldino conquistou sua primeira classificação para a segunda fase ao derrotar o Coritiba por 1 a 0.

Atlético-MG em busca do tricampeonato

O Atlético-MG venceu o Tocantinópolis-TO por 2 a 0 na primeira fase. O clube mineiro, que busca seu terceiro título da Copa do Brasil, chegou à final em 2024, mas ficou com o vice-campeonato ao perder para o Flamengo.

Início da segunda fase

A segunda fase da Copa do Brasil começa na próxima terça-feira (4), com o confronto entre Aparecidense-GO e Cascavel-PR.

