Suspeito de participar da morte de motorista de app é preso ao registrar BO em Manaus

Em uma tentativa de enganar a polícia, Matheus Correa da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (27) ao tentar registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o suposto roubo de sua motocicleta.

O veículo, no entanto, havia sido usado horas antes em um assalto a uma joalheria no bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus. Durante o crime, o motorista de aplicativo Rodrigo Jocelyn, de 37 anos, foi morto ao se recusar a entregar o carro para os criminosos fugirem.

As equipes do “Paredão”, que atuam no combate a crimes violentos, identificaram a moto utilizada no assalto e rastrearam Matheus até uma delegacia, onde ele tentava registrar o BO por meio de sua companheira. O secretário de Segurança Pública, que acompanhou as investigações, destacou a ousadia do suspeito: “Ele teve a audácia de, após participar do crime, ir à delegacia para tentar ludibriar a polícia com uma falsa denúncia. Foi preso em flagrante”.

O delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, informou que Matheus já possui três passagens pela polícia por roubos a joalherias e comércios. Durante uma busca em sua residência, foram apreendidos objetos roubados da joalheria, roupas usadas no crime e a motocicleta. Todos os itens serão periciados para confirmar se estão relacionados ao assalto desta quinta-feira ou a crimes anteriores.

O caso, que chocou a comunidade local, reforça a importância da atuação das forças de segurança no combate à criminalidade. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no assalto e na morte do motorista de aplicativo.

Leia mais:

VÍDEO: Motorista de app é morto ao negar entregar carro para assaltantes em fuga em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱