‘Pato’ é preso suspeito de roubo a ônibus da linha 652 em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial (Nurrc), cumpriu, na sexta-feira (28), o mandado de prisão de Andrey da Silva, conhecido como “Pato”.

Ele é um dos suspeitos de participar do roubo a um ônibus da linha 652 e agora responderá pelos crimes de latrocínio tentado, roubo majorado e corrupção de menores.

Trabalho investigativo

O delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, destacou a importância do trabalho investigativo que resultou na captura do suspeito. “Após um intenso trabalho da equipe de investigação, que monitorou as áreas onde ele poderia estar escondido, o indivíduo decidiu se entregar. Cumprimos o mandado de prisão, e agora ele passará por audiência de custódia, ficando à disposição da justiça”, explicou o delegado.

O coordenador do Nurrc também enfatizou o sucesso da equipe na prisão de suspeitos envolvidos em roubos e furtos a coletivos. “Buscamos reunir provas necessárias para levar esses indivíduos à justiça. Esse é o trabalho que realizamos, colhendo informações para embasar os pedidos de prisão e, finalmente, colocá-los atrás das grades”, afirmou Araújo.

De acordo com o delegado, em mais de 100 dias de atuação, o Nurrc registrou apenas duas ocorrências de roubos em rotas. Nos últimos 60 dias, não houve registros de crimes dessa natureza, o que demonstra a efetividade das ações da polícia na área.

Leia mais:

VÍDEO: Jovens desaparecem no rio Amazonas em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱