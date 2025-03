Suspeitos são presos por roubos na Zona Sul de Manaus

Na madrugada deste sábado (1º), a Polícia Militar de Manaus prendeu dois suspeitos envolvidos em uma série de assaltos na Zona Sul da cidade. A ocorrência foi registrada por volta das 4h30, na rua Amparo do Tororó, no bairro Alvorada. Após uma perseguição, a polícia conseguiu deter os criminosos e apreender objetos roubados.

Perseguição e abordagem

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os suspeitos estavam em um veículo Spin branco e cometeram diversos roubos em diferentes bairros da região. Quando os suspeitos perceberam a aproximação policial, entraram em ruas do bairro Alvorada e abandonaram o veículo na rua Amparo do Tororó.

No momento em que a viatura chegou ao local, apenas o motorista estava presente. Ele era um motorista de aplicativo e foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, ele afirmou que foi feito refém por quatro indivíduos, que o amarraram pelos pulsos e o colocaram no porta-malas de seu próprio carro, enquanto cometiam os roubos.

Apreensão de objetos

A Polícia Militar realizou diligências dentro do carro e nas proximidades. Durante a busca, foram encontrados diversos produtos roubados, incluindo nove celulares de diferentes modelos e marcas. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia, junto com o veículo e os objetos apreendidos.

Material apreendido

1 celular iPhone branco

1 celular iPhone azul

1 celular Motorola preto

2 celulares Samsung pretos

1 celular Samsung lilás

1 celular Samsung vermelho

1 celular Samsung prata

1 celular ZTE roxo

1 cartão de crédito Brasil Card vermelho

1 cartão Passafácil

2 carteiras pretas

1 mochila Samsonite roxa

1 mochila Karga vermelha

Investigação em andamento

A Polícia Militar informou que o caso segue sendo investigado e o inquérito está em andamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os outros suspeitos envolvidos no crime.

