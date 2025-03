Vídeo: Isabelle Nogueira brilha no desfile do Acadêmicos do Tucuruvi em SP

Musa do Boi Garantido, Isabelle Nogueira será destaque no enredo "Assojaba – A Busca pelo Manto", que homenageia o Manto Tupinambá no Carnaval de São Paulo.

A musa do Boi Garantido e influenciadora Isabelle Nogueira foi um dos grandes destaques no desfile do Acadêmicos do Tucuruvi, neste sábado (1), para o Carnaval de 2025 em São Paulo. Ela foi convidada para enriquecer o enredo da escola, “Assojaba – A Busca pelo Manto”, que traz à tona a história do Manto Tupinambá, um símbolo sagrado e uma importante reivindicação do povo tupinambá.

Isabelle foi uma das figuras centrais do desfile, adornada com um traje ousado e vibrante, em tons de vermelho, grafismos pintados com tinta de jenipapo no corpo, e detalhes que destacarão sua presença em um dos carros alegóricos.

A arte do grafismo que envolve seu traje é de autoria dos talentosos Thais Kokama e Amadeu Sateré, que trazem elementos da cultura indígena para o desfile, reforçando a mensagem de resgate cultural e ancestralidade que permeia todo o enredo.

O enredo “Assojaba – A Busca pelo Manto”

O enredo idealizado por Vinícius Natal foi desenvolvido pelos carnavalescos Dione Leite e Nícolas Gonçalves, com a colaboração do diretor de carnaval Rodrigo Delduque, que sempre buscou temas inovadores que preservassem a essência ancestral. O enredo aborda o retorno do Manto Tupinambá ao Brasil, simbolizando um resgate histórico importante, especialmente em um contexto de debates sobre a devolução de artefatos culturais.

A recuperação do manto, que passou 300 anos na Dinamarca, foi um marco recente, com sua chegada ao Museu Nacional em julho de 2024. Esse resgate histórico, embora significativo, é apenas uma parte da luta contínua por justiça cultural, como destaca Nícolas Gonçalves. A Tucuruvi se insere em uma tradição de trazer à avenida histórias muitas vezes esquecidas, como já fez com o enredo “Ifá”.

Isabelle Nogueira no Carnaval Carioca

Além de brilhar no Carnaval de São Paulo, Isabelle também se prepara para o Carnaval Carioca, desfilando pela Escola de Samba Grande Rio. A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na terça-feira (4), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A noite de desfiles terá início às 22h, com previsão de término às 5h20 da quarta-feira.

Com o samba-enredo “Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó”, a escola de samba de Duque de Caxias vai homenagear a cultura do Pará, destacando os encantados e a magia da região amazônica.

A trajetória do manto tupinambá no desfile

O desfile do Acadêmicos do Tucuruvi foi estruturado em quatro setores, nos quais o Manto Tupinambá será personificado e contará sua trajetória, desde a confecção até sua viagem à Europa e seu retorno esperado ao Brasil. O enredo não apenas destaca o Manto, mas também amplia a reflexão sobre a preservação cultural e a devolução de artefatos sagrados que pertencem à história do povo brasileiro.

