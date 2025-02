Término de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral vira caso de justiça

Os influenciadores Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim do noivado recentemente. A notícia repercutiu bastante entre os fãs e a imprensa. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o término virou até mesmo assunto de Justiça.

Cunhã, como é conhecida Isabelle, acionou o Instagram no dia 14 deste mês. Na ação judicial, a influenciadora narra o surgimento de comentários mal-intencionados e mentirosos em publicações a respeito de seu término com Matteus. No caso, a ex-BBB dá especial destaque à “cordialidade do término”.

Disseminação de ódio

No processo judicial, Isabelle Nogueira destaca dois perfis que acusa de disseminar o ódio e se valer da proteção do anonimato. Em um dos comentários destacados por Cunhã, o perfil a acusa de ter traído Matteus com seu ex-namorado e com um político.

A influenciadora também chama a atenção para uma série de outros comentários que a acusam de infidelidade com outras pessoas, inclusive com nomes citados de forma direta pelos haters.

Fake News

Nos documentos, Isabelle Nogueira diz, ainda, que um dos perfis seria responsável por passar falsas informações a jornalistas e colunas de fofoca.

A ex-participante do BBB frisa o poder destrutivo das fake news e a importância de punir aqueles que propagam o ódio valendo-se da proteção do sigilo.

Pedidos à Justiça

Cunhã deixa claro seu objetivo com a ação ao não formular pedidos indenizatórios. Com o processo, a influenciadora pede que o Instagram forneça os dados dos perfis que mais a têm atacado.

Isabelle Nogueira pretende obter nomes completos, telefones, e-mails e até os endereços de IP de seus haters. A ex-BBB também chegou a pedir uma liminar para, de forma mais rápida, chegar ao objetivo que tanto deseja.

Apesar da tentativa, a solicitação foi negada, uma vez que apenas o julgamento da ação pode, de fato, determinar a quebra da obrigação de preservação de dados.

