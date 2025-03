Lutador Amazonense conquista cinturão Peso-Galo do ACA MMA em Moscou

Lutador amazonense foi campeão após sofrer uma fratura na mão no inicio do combate

O amazonense Josiel “Açougueiro” Silva fez história no MMA ao conquistar o cinturão peso-galo do ACA MMA, um dos maiores torneios da modalidade, neste sábado (1), em Moscou, na Rússia.

A vitória, que já seria impressionante por si só, se tornou ainda mais marcante após o lutador sofrer uma fratura na mão logo no início do combate. Mesmo lutando com apenas uma das mãos, Josiel dominou o ucraniano Pavel Vitruk e garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes.

A conquista de Josiel veio após uma convocação de última hora, quando o adversário original de Pavel Vitruk não bateu o peso, e o amazonense foi chamado para substituir o oponente. Sem preparação específica para a luta, ele aceitou o desafio e superou as adversidades para conquistar o título.

Após a luta, o “Açougueiro” celebrou sua vitória e dedicou o cinturão a Deus, à sua equipe, à sua família e a todos os que o apoiaram ao longo dessa jornada. Josiel também anunciou que irá comemorar a conquista em sua cidade natal, Coari, no Amazonas, onde será recebido com grandes celebrações por seus conterrâneos.

