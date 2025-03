Amazonense Oscar Bisneto leva ouro com três lutas vencidas por finalização

O amazonense casca-grossa Oscar Bisneto provou sua força em solos norte-americanos, ele subiu no lugar mais alto do pódio e assegurou o ouro para o Estado do Amazonas e povo brasileiro, a arte suave nacional mais uma vez em destaque. Neste domingo (2), Oscar Bisneto mandou ver e venceu fortes adversários, em três lutas com três finalizações.

Ele não deu chance aos rivais, que foram selecionados para o Virgínia International Open, que é organizado pela International Brazilian Jiu-jitsu Federation (IBJJF), em Ashburn, na Virgínia, nos Estados Unidos.

Peso pluma e categoria juvenil, o lutador Oscar Bisneto conta a importância da conquista para seu trajeto da temporada, sendo que vem de uma promoção de categoria e há meses vem morando nos EUA e buscando seu espaço. Ele também começa a preparação para o Mundial da Califórnia.

“É uma conquista muito importante, pois estou iniciando uma nova etapa no jiu-jitsu, depois de mais de 10 anos se dedicando a arte suave, onde passei das categorias Infantis (faixas cinza, amarela, laranja e verde) para categoria Juvenil (faixa azul). Nessa nova fase ha muitos desafios, são vários campeonatos importantes da IBJJF até a chegada do Campeonato Mundial em Junho na Califórnia”, disse o garoto Oscar Bisneto.

Oscar Bisneto tem 16 anos e está cursando o High Scholl (ensino médio), na Escola Riverside High Scholl, em Ashburn, na Virgínia, onde mora com o pai, Oscar Neto – apaixonado pela modalidade e que sempre apoiou os sonhos do garoto no esporte.

“A pretensão é que ele continue sendo esse atleta multicampeão dentro e fora dos tatames, que ele abra sua própria escola e que se dedique a ensinar o jiu-jitsu para as futuras gerações”, disse o pai Oscar Neto.

Campanha do título

Na primeira luta, o garoto amazonense superou o norte-americano Nicholas Joseph Cusato, da Logic, com uma luta duríssima, vencida por finalização, após 4 minutos de embate.

Na semifinal, o moleque destruiu o norte-americano Titan Russel Pavur, da Fifty/50 Jiu-Jitsu, após 2 minutos e 20 segundos de luta, o manauara finalizou o gringo e correu para o abraço comemorando classificação para final.

Na decisão, a hora do tudo ou nada e a luta mais esperada do evento, o ouro em “batalha”, Oscar Bisneto superou o norte-americano Cristian Alexander Aliaga, por finalização, em uma luta super equilibrada, que durou 4 minutos e 25 segundos, a mais duradoura até a campanha do título.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Flamengo bate Fortaleza e fica a 6 pontos da liderança do Brasileirão

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱